Dallas prvič po letu 2011 napredoval v konferenčni polfinale

Salt Lake City, 29. aprila - Košarkarji Dallas Mavericks so se prvič po letu 2011 uvrstili v konferenčni polfinale severnoameriške lige NBA. Na šesti tekmi so premagali Utah Jazz z 98:96 in si s 4:2 v zmagah zagotovili obračun proti Phoenix Suns, najboljši ekipi rednega dela. Slovenski as Luka Dončić je ob tem dosegel 24 točk in se prvič veselil napredovanja v končnici.