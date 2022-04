Azijske borze z rastjo

Šanghaj, 29. aprila - Azijske borze so v današnjem trgovanju sledile četrtkovemu dogajanju za newyorških borzah in tako trgovalni teden sklenile z rastjo osrednjih indeksov. Vseeno vlagatelji ostajajo previdno optimistični, saj na trg še naprej vplivajo vojna v Ukrajini, inflacija, dvig obrestnih mer v ZDA in zaprtja na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.