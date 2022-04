Kralji izgubili zadnjo tekmo rednega dela, Floridi predsedniški pokal

New York, 29. aprila - Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL redni del sezone končali s porazom po podaljšku na tekmi v Vancouvru. Gostitelji so bili boljši s 3:2, za kralje je slovenski zvezdnik Anže Kopitar podal za drugi gol svoje ekipe, ki ga je dosegel Adrian Kempe.