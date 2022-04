United in Chelsea razdelila točke

Manchester, 28. aprila - Nogometaši Manchester Uniteda in Chelseaja so vnaprej odigrali tekmo predzadnjega, 37. kroga angleškega prvenstva. Razšli so se z neodločenim rezultatom 1:1 (0:0), Chelsea je v vodstvo v 60. minuti popeljal v vodstvo Marcos Alonso, le dve minuti pozneje je izenačil Cristiano Ronaldo.