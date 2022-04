Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tako so nadoknadili izgube, ki so jih utrpeli v začetku tedna, čeprav so podatki pokazali, da se je ameriška gospodarska dejavnost v prvem četrtletju tega leta skrčila, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.