Istanbul, 28. aprila - Košarkarji Anadolu Efesa, sicer branilci lovorike, so drugi udeleženci zaključnega turnirja evrolige v Beogradu 19. in 21. maja. Četrtfinalno serijo proti Armani Milanu so zaključili s 3:1 v zmagah. Danes so pred domačimi gledalci slavili s 75:70.