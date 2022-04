Sofija, 29. aprila - Judoisti bodo od danes do nedelje v Sofiji dobili nove evropske prvake. V konkurenci 362 tekmovalcev iz 40 držav se bo v petek prvi iz slovenskega tabora predstavil 25-letni David Štarkel, ki ga v kategoriji do 60 kg v uvodu čaka 22-letni up srbskega juda Nemanja Milić.