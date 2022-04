Evropske borze z rastjo; dražja nafta, evro še dodatno izgublja

London/Frankfurt/Pariz, 28. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so premlevali mešane poslovne rezultate podjetij in poročilo ameriškega ministrstva za trgovino, ki kaže nepričakovano skrčenje gospodarstva ZDA. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je v primerjavi z dolarjem še znižal in je na petletnem dnu.