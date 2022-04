Možina, Pirc in Marinova novi člani nadzornega sveta Mladinske knjige

Ljubljana, 28. aprila - Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba so na današnji skupščini na predlog večinskega delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) z mesta člana nadzornega sveta odpoklicali Andreja Božiča. Ob tem so za obdobje štirih let za člane nadzornega sveta imenovali Mateja Pirca, Jožeta Možino in Nino Marin.