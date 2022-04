Zagovornik načela enakosti: Oglaševalska akcija Znamenja glede na predpise ni bila diskriminatorna

Ljubljana, 28. aprila - Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da v oglaševalski akciji Znamenja, ki je na provokativen način opozarjala na nasilje v družini, niso bili izpolnjeni vsi pogoji za ugotovitev diskriminacije. Plakati so nekaterim povzročili nelagodje in so jih nekateri doživljali kot krivična, a ne izpolnjujejo pogojev definicije diskriminacije, so sporočili.