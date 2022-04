Slovenske rokometašice na domačem EP s Švedsko, Srbijo in Dansko

Ljubljana, 28. aprila - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je dobila tekmice na evropskem prvenstvu, ki ga bo med 4. in 20. novembrom Slovenija gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo. Slovenke bodo v predtekmovalni skupini B v Celju igrale s Švedinjami, Srbkinjami in Dankami, je določil današnji žreb v Ljubljani.