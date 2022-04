Proruski separatisti Ukrajino obtožili bombardiranja tržnice v Donecku

Doneck, 28. aprila - Proruski separatisti samooklicane Ljudske republike Doneck na vzhodu Ukrajine so danes sporočili, da je bila bombardirana tržnica, pri čemer so bili ubiti trije civilisti, več je bilo ranjenih. Za napad so obtožili Ukrajino in dodali, da so od začetka vojne zajeli več kot 3000 ukrajinskih borcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.