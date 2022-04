ZN: v 24 urah našteli 55.000 novih beguncev iz Ukrajine

Ženeva/Kijev, 28. aprila - Od začetka vojne v Ukrajini je skoraj 5,4 milijona Ukrajincev pobegnilo iz države, so danes sporočili iz Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR). Samo v zadnjih 24 urah so našteli preko 55.000 novih beguncev, le redki med njimi pa so zaprosili za azil v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.