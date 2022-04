V Celju se bo začel mesec športa

Celje, 29. aprila - V Celju se bo v torek začel mesec športa, v okviru katerega so pripravili 28 različnih brezplačnih športnih aktivnosti, med katerimi je prvič tudi jadralno padalstvo. Celjska občina mesec športa organizira z namenom, da bi zdrav in aktiven način življenja približala čim večjemu številu občanov vseh generacij, so sporočili z občine.