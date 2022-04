Po dogovoru kontrolorjev z državo na Poljskem zaenkrat brez odpovedi letov

Varšava, 28. aprila - Poljska državna agencija za nadzor zračnega prometa (PAZP) je podpisala dogovor s kontrolorji zračnega prometa, ki so s stavko zahtevali višjo plačo in boljše delovne pogoje. Konec aprila bi se sicer iztekel rok za podaljšanje pogodb, zaradi česar bi lahko prišlo do odpovedi dveh tretjin poletov na in z dveh varšavskih letališč.