V mariborski galeriji artKIT razstava o človeško-kameninski hibridnosti

Maribor, 29. aprila - V galeriji artKIT se danes odpira razstava z naslovom Privlačnost. Petrifikacija: Intimno - kozmični dialog elementov umetnice OR poiesis znane tudi kot Petra Kapš o človeško-kameninski hibridnosti skozi več variacij in medijev: performativni video, abstraktno zvočno kompozicijo in serijo tiskov procesualno-performativnih podob.