Vlada za tri mesece podaljšuje znižane trošarine za energente

Ljubljana, 28. aprila - Vlada je z uredbo še za tri mesece podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, in sicer na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Znižane trošarine, ki so del ukrepov za blažitev posledic energetske draginje za prebivalstvo in podjetja, bodo tako v veljavi do 31. julija.