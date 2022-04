Cigler Kralj ob dnevu varstva in zdravja pri delu izpostavlja pomen povezanosti kolektiva

Ljubljana, 28. aprila - Minister za delo Janez Cigler Kralj ob današnjem svetovnem dnevu varstva in zdravja pri delu poudarja, da so za zdravo delovno okolje potrebni tako tehnološki kot organizacijski ukrepi, predvsem pa ne smemo pozabiti na človeka. Ne smemo pozabiti, kako pomembna je povezanost kolektiva in pogovor med sodelavci, je pozval.