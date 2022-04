Nemec bo nasledil Fajonovo v Evropskem parlamentu

Ljubljana, 28. aprila - Iz stranke SD so sporočili, da je Matjaž Nemec potrdil, da bo po prenehanju mandata Tanji Fajon v Evropskem parlamentu zasedel mesto poslanca. Nemec je na evropskih volitvah leta 2019 na listi SD dobil največje zaupanje volivk in volivcev za Fajonovo in Milanom Brglezom. Fajonovi mandat evropske poslanke preneha ob potrditvi nove sestave DZ.