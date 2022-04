Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 28. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodnem delu trgovalnega dne večinoma zvišali in tako nadaljevali okrevanje po izgubah iz začetka tedna. Vlagatelji te dni pozorno spremljajo objave poslovnih rezultatov podjetij, dogajanje v Ukrajini in izbruh koronavirusa na Kitajskem.