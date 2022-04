Zavod Druga godba išče prostovoljce za pomoč pri letošnji Drugi godbi in Sogodbi

Ljubljana, 28. aprila - Zavod Druga godba tradicionalno vabi prostovoljce k sodelovanju pri organizaciji letošnjega festivala Druga godba. Pri zavodu iščejo zanesljive in motivirane ljudi za pomoč na prizoriščih, nastopajočim, pri distribucijski promocijskega materiala in akreditacijah ter pripravi hrane. Prijave sprejemajo prek spletnega obrazca do 5. maja.