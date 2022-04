WHO in Unicef svarita zaradi ogromnega porasta ošpic v svetu

Ženeva, 28. aprila - Število primerov ošpic po vsem svetu strmo narašča, izhaja iz v sredo objavljenega poročila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in sklada ZN za otroke (Unicef). V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo za kar 79 odstotkov višje kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog za to je dejstvo, da je vse manj otrok cepljenih proti tej bolezni.