V Izoli več kot 60 pridelovalcev oranžnih vin

Izola, 29. aprila - Na izolski Manziolijev trg se danes vrača Orange Wine Festival, na katerem bo 62 vinarjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Grčije in Gruzije predstavilo približno 200 oranžnih vin. Tako organizatorji kot vinarji so nestrpno čakali na vrnitev prireditve, ki ljudem približuje to butično vrsto vin.