Kijev: Ruski napadi na vzhodu Ukrajine se krepijo, pred ukrajinsko vojsko "težki tedni"

Kijev, 28. aprila - Ruske sile so po navedbah generalštaba ukrajinske vojske znatno pospešile napade na vzhodu Ukrajine, od koder poročajo o smrtnih žrtvah tudi med civilisti. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov pa je dejal, da so pred ukrajinsko vojsko izjemno težki tedni, in opozoril pred velikim uničenjem v prihajajoči ruski ofenzivi na vzhodu države.