Ljubljana, 28. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar bo s strokovnim direktorjem Pediatrične klinike Markom Pokornom in predstojnikom Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslavom Petrovcem danes ob 12.30 pred ljubljansko Pediatrično kliniko, Bohoričeva 20, dal izjavo za medije o akutnem hepatitisu nejasnega vzroka pri otrocih, so sporočili iz ministrstva.