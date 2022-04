Kanadski poslanci dejanja Rusije v Ukrajini soglasno razglasili za genocid

Ottawa, 28. aprila - Kanadski poslanci so v sredo soglasno podprli predlog, ki ruske napade v Ukrajini označuje za genocid. Kot so poudarili, obstaja kopica jasnih dokazov o "vojnih zločinih ter sistematičnih in množičnih zločinih proti človečnosti", ki so jih nad ukrajinskim narodom izvedle ruske oborožene sile pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina.