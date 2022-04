Zelenski: Za Rusijo plin in trgovina orožji proti Evropi

Kijev, 28. aprila - Potem ko je ruski energetski koncern Gazprom v sredo ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, ker zanj nista želeli plačevati v rubljih, se je na to potezo Rusije v svojem nočnem video nagovoru odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusiji je očital "energetsko izseljevanje" ter uporabo plina in trgovine kot orožij proti Evropi.