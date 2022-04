Milwaukee in Golden State napredovala

Milwaukee, 28. aprila - Košarkarji Milwaukee Bucks in Golden State Warriors so napredovali v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Prvaki so v konferenčnem četrtfinalu še četrtič ugnali Chicago Bulls, tokrat s 116:100 ter serijo dobili s 4:1 v zmagah, z enakim izidom pa je napredoval tudi Golden State, ki je bil s 102:98 boljši od Denver Nuggets.