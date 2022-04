Forda v prvem četrtletju kljub izgubi posloval skladno s pričakovanji

New York/Detroit, 28. aprila - Ameriški avtomobilski proizvajalec Ford je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvaril 3,1 milijarde dolarjev čiste izgube. To je v veliki meri posledica slabitve naložbe v podjetje za proizvodnjo električnih avtomobilov Rivian, katerega delnice so se od uvodne javne prodaje 9. novembra lani pocenile za 60 odstotkov.