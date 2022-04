Barcelona in Olympiacos korak bližje polfinalu

Ljubljana, 27. aprila - Košarkarji Barcelone in Olympiacosa so na današnjih četrtfinalnih tekmah evrolige povedli z 2:1 v zmagah. Barceloni je to uspelo v gosteh pri Bayernu s 75:66, Olympiacosu pa prav tako v gosteh s 87:83 pri Monacu. Četrti tekmi, moštvi namreč igrata na tri zmage, bosta v petek.