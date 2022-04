Newyorške borze končale rahlo v zelenem

New York, 27. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili rahlo v zelenem, trgovanje se je zaključilo le z manjšimi spremembami glavnih indeksov. Dogajanje na borzah so krojile napovedi o zvišanju obrestnih mer zaradi inflacije, posledice vojne v Ukrajini in zaostritve covidnih ukrepov na Kitajskem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.