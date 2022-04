Poslovanje Spotifya v prvem četrtletju nekoliko pod pričakovanji

Stockholm, 27. aprila - Ponudnik pretočne glasbe Spotify je v prvem četrtletju 2022 vknjižil 131 milijonov dolarjev čistega dobička in 2,7 milijarde dolarjev prihodkov, kar je nekoliko manj od pričakovanj trga. Pod pričakovanji je bila tudi rast števila novih plačljivih naročnikov, konec marca so jih zabeležili 182 milijonov, medtem ko so jih pričakovali 183 milijonov.