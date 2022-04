Washington in Moskva izmenjala zapornika

New York, 27. aprila - ZDA so Rusiji izročile obsojenega preprodajalca mamil Konstantina Jarošenka, Rusi pa Američanom nekdanjega marinca Trevorja Reeda, ki so ga obsodili na devet let zapora zaradi domnevnega napada na policista v Moskvi. Predsednik ZDA Joe Biden se je pri tem zahvalil vsem, ki so sodelovali pri vrnitvi Reeda v domovino.