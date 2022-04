Zunanji minister Logar na obisku v Indiji o krepitvi sodelovanja med državama

New Delhi, 27. aprila - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je v New Delhiju udeležil foruma Raisina Dialogue 2022. Ob robu pa se je med drugim sestal z indijskim zunanjim ministrom Subrahmanyamom Jaishankarjem in opravil številne bilateralne pogovore, so danes sporočili iz zunanjega ministrstva.