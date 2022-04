Padova, 27. aprila - Evropski kolesarski prvak, Italijan Sonny Colbrelli, se je po tem, ko so mu vstavili defibrilator, vrnil na kolo in lahko premaguje krajše razdalje, so sporočili iz ekipe Bahrain-Victorious, v kateri so tudi Slovenci Matej Mohorič, Domen Novak in Jan Tratnik.