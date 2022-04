Von der Leynova: Plačevanje ruskega plina v rubljih predstavlja kršenje sankcij EU proti Rusiji

Bruselj, 27. aprila - Plačevanje ruskega plina v rubljih, če to ni predvideno v pogodbi, predstavlja kršenje sankcij EU proti Rusiji, je danes v odzivu na ustavitev dobav Gazpromovega plina Poljski in Bolgariji povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je takojšen, enoten in usklajen odziv EU na ustavitev dobav.