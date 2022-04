CNN objavil videoposnetke, ki prikazujejo ruske vojake v bližini trupel v Buči

Kijev, 27. aprila - Ameriška televizija CNN je prvič objavila videoposnetke, ki naj bi prikazovali ruske vojake in vozila v bližini trupel civilistov v ukrajinskem mestu Buča. Videoposnetki, ki jih je 12. in 13. marca posnel dron, so bili preverjeni glede pristnosti, imena vira, ki je posnetke posredoval, pa zaradi varnostnih razlogov niso razkrili.