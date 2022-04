Na svetovni dan varnosti in zdravja pri delu poziv k ureditvi prijave poklicnih bolezni

Ljubljana/Ženeva, 28. aprila - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, bo danes poudaril nujnost prizadevanj za boljšo varnost in zdravje pri delu ter velik pomen, ki ga ima pri tem sodelovanje med vodstvom podjetij in delavci. Zveza svobodnih sindikatov pa od države zahteva ureditev postopka za prijavo poklicnih bolezni.