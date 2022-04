Kolesarji za humanitarni namen v petih dneh okoli Slovenije

Novo mesto, 27. aprila - V okviru projekta Dobrodelno okoli Slovenije bodo tudi letos zbirali sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. V ta namen so kolesarji danes zavrteli pedale in bodo v prihodnjih dneh prevozili 1225 kilometrov dolgo pot okoli Slovenije, na kateri se jim lahko kadar koli pridružijo vsi kolesarski navdušenci in z njimi prekolesarijo del poti.