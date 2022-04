Evropske borze uvodoma s padci, azijske končale neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 27. aprila - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan začele s padci osrednjih indeksov in tako sledile torkovim padcem v New Yorku. Borzni indeksi v Aziji medtem niso imeli enotnega predznaka. Vlagatelje po svetu še naprej skrbi izbruh koronavirusa na Kitajskem, dviganje obrestne mere v ZDA, inflacija in vojna v Ukrajini.