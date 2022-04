Iz Rusije poročajo o požaru in aktiviranju zračne obrambe ob meji z Ukrajino

Moskva, 27. aprila - Ruske oblasti so danes sporočile, da je zagorelo v skladišču orožja blizu meje z Ukrajino, ponoči pa so se sprožili sistemi zračne obrambe v regijah Kursk in Voronež ob meji z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Moskva že nekaj časa obtožuje Ukrajino, da napada njeno ozemlje, ter zato grozi z novimi napadi na Kijev.