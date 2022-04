Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 27. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo cesta Dole-Šentjur v Šentjurju zaradi asfaltiranja do 18. ure zaprta. Obvoz za vozila do sedem ton in pol na relaciji Šentjur-Teharje-Bukovžlak-Dole in obratno. Za vozila nad sedem ton in pol po državnih cestah in avtocesti.