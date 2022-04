Dobovec povedel, Vrhničani znižali zaostanek

Ljubljana, 26. aprila - Nogometaši Dobovca so v polfinalu 1. SFL premagali Hišo Daril Ptuj s 5:1 in povedli z 2:1 v zmagah. Junak večera je bil Kristjan Čujec, ki je dosegel kar tri gole. Vrhniški Siliko je navdušil v 2. polčasu v Litiji in tekmo, ki se je po rednem delu končala 6:6 dobil po streljanju kazenskih strelov.