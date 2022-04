Rusija bo ustavila dobavo plina Poljski in Bolgariji

Varšava/Sofija, 26. aprila - Ruski Gazprom bo v sredo prekinil dobavo plina Poljski in Bolgariji, sta nocoj sporočili vladi obeh držav, ki sta obenem zatrdili, da sta na to pripravljeni. Ustavitev dobave zemeljskega plina pomeni dodatno zaostritev odnosov med Moskvo in Evropo zaradi vojne v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.