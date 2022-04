Golob glede odnosov s Hrvaško ne vidi potrebe po nelagodju

Ljubljana, 26. aprila - Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je nocoj za Odmeve na TV Slovenija dejal, da po volitvah glede odnosov in odprtih vprašanj s Hrvaško ni nobene potrebe po nelagodju. Ponovil je, da je arbitražni sporazum zagotovo tisto sidro, od katerega nobena slovenska vlada "ne more odstopiti in tudi mi nimamo tega namena".