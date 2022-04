Real prvi polfinalist evrolige

Ljubljana, 26. aprila - Košarkarji madridskega Reala so prvi finalisti evrolige. Maccabi iz Tel Aviva so v četrtfinalu ugnali s 3:0 v zmagah, dve domači so oplemenitili z gostujočo zmago 87:76. Gosti so ves čas nadzorovali položaj, vodili praktično od začetka do konca, njihova zmaga ni bila vprašljiva, čeprav se gostitelji niso hoteli predati.