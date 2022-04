Newyorške borze končale v rdečem

New York, 26. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Dogajanje na borzi je zaznamovala previdnost pred napovedjo poslovanja ameriških podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška tiskovna agencija dpa pa navaja, da sta na trgovanje vplivala tudi strah pred inflacijo in stroga proticovidna politika Kitajske.