Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 4.)

Ljubljana, 26. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju predsednika republike Boruta Pahorja s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem. Pisale so tudi o tem, da sta se srečala relativni zmagovalec nedeljskih državnozborskih volitev Robert Golob in predsednik Pahor, ki je ocenil, da bi nova vlada lahko nastopila že v začetku junija.