Vlada podaljšala veljavnost cen testiranja na koronavirus

Ljubljana, 26. aprila - Vlada je danes na dopisni seji sprejela spremembo uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje. Z njo je cene hitrega antigenskega testiranja podaljšala do 30. junija, so sporočili po seji vlade.