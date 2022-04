Vodišek šesti po osmih regatah v Franciji

Pariz, 26. aprila - Koprčan Toni Vodišek je v Heyresu, kjer se je v ponedeljek začel francoski jadralski olimpijski teden, s petega nazadoval na šesto mesto. Na tekmi, ki šteje za svetovi pokal, ima 14 točk po osmih regatah. Po 1., 4., 2. in 4. mestu v posameznih skupinah uvodnega dne je bil danes drugi in prvi ter četrti in osmi.